دعم سعودي تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال لليمن

امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية للشعب اليمني الشقيق؛ وبتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، وبمتابعة وحرص من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عن تدشين حزمة من المشاريع التنموية في مختلف المحافظات اليمنية تضم 28 مشروعاً ومبادرة تنموية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي في كافة القطاعات الأساسية والحيوية؛ للمساهمة في تعزيز الاستقرار والنماء للشعب اليمني. وتتضمن مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن التي تم الإعلان عنها اليوم مشروع تعزيز القدرة الكهربائية بإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 30 ميجا واط في تعز؛ تعزيزاً لقدرات الطاقة الكهربائية، ودعماً لاستمرارية الخدمات، وتشغيل مستشفى المخا بما يسهم في استمرار تقديم الخدمات الطبية للمستفيدين. المشاريع السعودية الجديدة في المحافظات اليمنية * عدن - استمرار تشغيل مستشفى الأمير محمد بن سلمان لمدة 3 سنوات قادمة. - إنشاء أول محطة من نوعها لتحلية المياه على مستوى اليمن. - بدء المرحلتين الثانية والثالثة من مشروع تأهيل مطار عدن. - مشروع المقر الحكومي والمجمع الرئاسي. - إنشاء وتوسعة ورفع كفاءة الطريق البحري. - بناء وتجهيز 30 مدرسة سنويا بحضرموت وعدن ولحج وأبين والضالع وشبوة وسقطرى. * حضرموت - إنشاء مستشفى حضرموت الجامعي. - دعم جامعتي حضرموت وسيئون بإنشاء كليتين جديدتين. - مشروع تطوير المعهد التقني البيطري الزراعي. - إعادة تأهيل ورفع كفاءة طريق العبر – سيئون. * المهرة - تشغيل مدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية لمدة 3 سنوات. - إنشاء كلية العلوم التطبيقية والصحية بمدينة الملك سلمان الطبية والتعليمية. * سقطرى - إنشاء جامع خادم الحرمين الشريفين. - تشغيل مستشفى سقطرى. - إنشاء المعهد التقني وكلية التربية. * أبين - إنشاء وتجهيز مستشفى سباح وبناء مدارس نموذجية. * لحج - مشروع مركز الأمومة والطفولة ومركز طوارئ الولادة في رأس العارة. * شبوة - تشغيل مستشفى شبوة. - دعم القطاع الزراعي. * تعز - إنشاء مستشفى العين الريفي. - إنشاء محطة لتوليد الكهرباء بقدرة 30 ميجا واط. - تشغيل مستشفى المخا. * مأرب - بدء المرحلة الثالثة من مشروع توسعة وإعادة تأهيل طريق العبر. - إنشاء مجمع تعليمي للبنات. * الضالع - إنشاء مستشفى الضالع الريفي.



