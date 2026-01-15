ترمب يعد بمساعدة الإيرانيين 2000 قتيل حصيلة الاحتجاجات

2000 قتيل
أفاد مسؤول إيراني بأن نحو 2000 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات، متهماً «إرهابيين» بالمسؤولية عن سقوط المدنيين وأفراد الأمن.
من جهته، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن «صدمة شديدة» جراء العنف الممارس ضد المتظاهرين السلميين، مؤكداً ضرورة الاستماع لمطالب الشعب الإيراني بالعدالة والمساواة، ومشدداً على أن «دوامة العنف المروع» لا يمكن أن تستمر.
ضغوط دولية
أعلن الرئيس ترمب أنه سيتخذ قراراً خلال الساعات المقبلة بشأن الرد الأمريكي على الأحداث، مشدداً على أن أي إجراء لإعدام المحتجين سيواجه بإجراءات قوية جداً. كما دعا الإيرانيين لتوثيق أسماء المسؤولين عن الانتهاكات، وذكرهم بأن «المساعدة في الطريق» دون الكشف عن طبيعتها.
وفي ظل التصعيد، استدعت باريس وبرلين ولندن وسفراء إيران في عواصم أوروبية أخرى للتنديد بـ«القمع الأكثر عنفاً والأكثر دموية» منذ سنوات، فيما استدعى الاتحاد الأوروبي السفير الإيراني في بروكسل. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أنها ستقترح «عقوبات جديدة على وجه السرعة».
دعوات ملكية
برزت تصريحات أرملة الشاه الإيراني المخلوع، فرح بهلوي، التي حثت قوات الأمن على دعم الاحتجاجات، مؤكدة أن «النور سينتصر على الظلام»، داعية المتظاهرين للإصرار على حقوقهم. وأشارت بهلوي إلى محاولات النظام الإيراني قطع خطوط الاتصال بالعالم الخارجي لإسكات الصوت الشعبي، مؤكدة أن رسائل المحتجين أعلى من ذلك. كما شددت على أن الحفاظ على أي مصلحة حكومية لا يبرر «سفك دماء أبناء دوت الخليج».
التكنولوجيا والتحايل
استفاد الإيرانيون من خدمات الأقمار الصناعية مثل «ستارلينك» لتجاوز انقطاع الإنترنت المستمر لأكثر من أربعة أيام، في مسعى لتنسيق الاحتجاجات ومشاركة المعلومات مع العالم الخارجي، مما أتاح نشر مقاطع الفيديو والصور التي تكشف حجم العنف والقمع.
