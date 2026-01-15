سيول مفاجئة تجتاح ولاية فيكتوريا الأسترالية

ابوظبي - سيف اليزيد - تسببت عاصفة قوية في ولاية فيكتوريا الأسترالية في سيول مفاجئة اليوم الخميس أجبرت السلطات على إغلاق طريق المحيط العظيم الشهير في البلاد وجرفت سيارات إلى المحيط، فيما انقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل.
وأصدرت السلطات تحذيراً طارئاً للبلدات الواقعة على طول طريق المحيط العظيم، وهو وجهة سياحية بارزة تشتهر بمناظرها الخلابة.
وجاء في التحذير أن المنطقة تشهد "ظروفاً شديدة الخطورة ناجمة عن عاصفة رعدية عاتية وسيول مفاجئة"، وحث السكان على البقاء في منازلهم والاحتماء بعيداً عن مياه السيول.
وجرى إغلاق جزء كبير من طريق المحيط العظيم في كلا الاتجاهين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مياه السيول جرفت سيارات إلى المحيط وأن الكهرباء انقطعت عن 6500 منزل.
وسجل مكتب الأرصاد الجوية هطول 166 مليمتراً من مياه الأمطار منذ الساعة التاسعة صباحاً في منطقة جبل كاولي القريبة.