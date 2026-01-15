سيول مفاجئة تجتاح ولاية فيكتوريا الأسترالية

ابوظبي - سيف اليزيد - تسببت عاصفة قوية في ولاية فيكتوريا الأسترالية في سيول مفاجئة اليوم الخميس أجبرت السلطات على إغلاق طريق المحيط العظيم الشهير في البلاد ​وجرفت سيارات إلى المحيط، فيما انقطعت الكهرباء ‌عن آلاف المنازل.

وأصدرت السلطات تحذيراً ​طارئاً للبلدات الواقعة على ⁠طول ‌طريق المحيط العظيم، وهو وجهة سياحية بارزة تشتهر بمناظرها الخلابة.

وجاء في التحذير أن المنطقة تشهد "ظروفاً شديدة ⁠الخطورة ناجمة عن عاصفة رعدية عاتية ⁠وسيول مفاجئة"، وحث السكان على البقاء في منازلهم والاحتماء بعيداً عن مياه ​السيول.

وجرى إغلاق جزء كبير من طريق المحيط العظيم في كلا الاتجاهين. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مياه السيول جرفت سيارات ​إلى المحيط وأن الكهرباء انقطعت ‍عن 6500 منزل.

وسجل مكتب الأرصاد الجوية هطول 166 مليمتراً من ​مياه الأمطار منذ الساعة التاسعة صباحاً في ‍منطقة جبل كاولي القريبة.