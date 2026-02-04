توحيد جهود المجتمع المدني لدعم التنمية والخدمات في اليمن

شهد الملف اليمني خلال الساعات الماضية نشاطاً مكثفاً على المستويات الإنسانية والسياسية والأمنية، في ظل استمرار تبعات الحرب على المدنيين والبنية التحتية. وقد تميزت الفترة الأخيرة بمبادرات إغاثية عاجلة لدعم النازحين والضحايا، بالتوازي مع تحركات سياسية تهدف إلى تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية، ودفع مسار السلام، ومواجهة الانتهاكات الحقوقية الممنهجة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي. وما يجمع هذه التحركات هو تركيزها على تخفيف معاناة المواطنين، وتأمين حقوقهم، وإعادة بناء مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق استقرار مستدام.

إغاثة متواصلة

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده لدعم النازحين، حيث وزع أمس 270 قسيمة لشراء كسوة الشتاء في مديرية السوم، استفاد منها 270 فردًا من المخيمات، ضمن مشروع كسوة الشتاء 2026 (كنف). وتأتي هذه الخطوة في إطار مواجهة موجة البرد القارس التي تضرب مختلف المحافظات، ضمن جهود المملكة الإنسانية المستمرة في اليمن.

تنسيق بعدن

بحث وزير الدولة ومحافظ عدن، عبدالرحمن شيخ، مع كبير مستشاري الأمن والسلامة التابع للأمم المتحدة، جورج التراس، سبل تعزيز التنسيق بين السلطة المحلية والمنظمات الدولية. وتضمن اللقاء مناقشة نقل مقار وعمليات المنظمات من مناطق سيطرة الحوثيين إلى عدن، لضمان وصول المساعدات إلى المستحقين بفعالية أكبر. وشدد المحافظ على استعداد السلطة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لدعم العمل الإنساني والخدمي.

المجتمع المدني

أكد وزير الدولة أهمية توحيد الجهود بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والسلطة المحلية، لتعزيز العمل المدني والاجتماعي، وتطوير برامج مستدامة تخدم المجتمع، مع التركيز على معالجة التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني، ورفع مستوى أدائها بما يخدم المصلحة العامة.

انتهاكات الحوثي

أفرجت ميليشيا الحوثي عن المواطن عبدالله صالح المسعودي، بعد عام من التعذيب الوحشي الذي أودى بحركته بالكامل، وسط استمرار احتجاز 39 مختطفًا من أبناء حنكة آل مسعود. وبالتوازي، فرضت الميليشيا حصاراً خانقاً على المنطقة، ما يهدد سلامة المدنيين، وفق تقارير حقوقية. وتطالب المنظمات الدولية بالتحرك العاجل، لمحاسبة المسؤولين ووقف الانتهاكات المستمرة.

إفراج رمضاني

وجهت نيابة استئناف ساحل حضرموت بالإفراج عن 41 سجينًا ممن أمضوا من نصف إلى ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم، في خطوة إنسانية تزامنت مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، مع تأكيد العودة الإيجابية للمجتمع، والالتزام بالنظام والقانون.

السلام والاستقرار

التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، مكتب المبعوث الأممي، لمناقشة تعزيز الأمن والاستقرار، وتحسين الخدمات، ودفع مسار الحوار الجنوبي – الجنوبي، بما يضمن إشراك كل المكونات، وتحقيق توافقات سياسية تدعم فرص السلام المستدام.

دعم تعز

بحث وكيل أول محافظة تعز، الدكتور عبدالقوي المخلافي، مع منظمة «كيمونيكس» البريطانية التدخلات المزمع تنفيذها لتعويض أضرار الحرب، خصوصاً في قطاع المياه، ودعم النازحين، وتعزيز التنسيق مع لجنة المصالحة، لحل القضايا المجتمعية والسياسية، مع استمرار التعاون الدولي من أجل ضمان التنمية المستدامة.