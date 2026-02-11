ولي عهد بريطانيا الأمير ويليام يغادر الرياض

غادر الرياض اليوم، الأمير ويليام، أمير ويلز ولي عهد المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والوفد المرافق له، بعد زيارة إلى المملكة التقى خلالها بولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان في الدرعية. وكان في وداعه في مطار الملك خالد الدولي، نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان، وسفير المملكة المتحدة لدى المملكة ستيفن تشارلز هيتشن، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.



