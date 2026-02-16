مستشفى جديد في الأردن بتمويل سعودي

وتبلغ كلفة المشروع نحو 9 ملايين دينار أردني، وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، في إطار التعاون التنموي بين البلدين الشقيقين ودعم الصندوق للقطاع الصحي في الأردن.
وينفذ المشروع على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 5700 متر مربع توازي مساحة المستشفى القائم حاليًا، الذي سيخضع بدوره إلى تأهيل شامل فور إنجاز المبنى الجديد، وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن تقدير الأردن لجهود السعودية في دعم التنمية في البلاد، ودور الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع المبنى الجديد لمستشفى الأمير فيصل، وغيره من المشروعات الأخرى في القطاع الصحي.
