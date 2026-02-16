مستشفى جديد في الأردن بتمويل سعودي

وضع رئيس الوزراء الأردني، الدكتور جعفر حسان، اليوم، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن، الأمير منصور بن خالد بن فرحان، والرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سلطان بن المرشد، حجر الأساس لمشروع إنشاء مبنى جديد في مستشفى الأمير فيصل في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء شمالي العاصمة عمان.

وتبلغ كلفة المشروع نحو 9 ملايين دينار أردني، وبتمويل من الصندوق السعودي للتنمية، في إطار التعاون التنموي بين البلدين الشقيقين ودعم الصندوق للقطاع الصحي في الأردن.

وينفذ المشروع على مساحة إجمالية تبلغ أكثر من 5700 متر مربع توازي مساحة المستشفى القائم حاليًا، الذي سيخضع بدوره إلى تأهيل شامل فور إنجاز المبنى الجديد، وأعرب رئيس الوزراء الأردني عن تقدير الأردن لجهود السعودية في دعم التنمية في البلاد، ودور الصندوق السعودي للتنمية في تمويل مشروع المبنى الجديد لمستشفى الأمير فيصل، وغيره من المشروعات الأخرى في القطاع الصحي.