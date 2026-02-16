روبيو: العلاقات الأميركية المجرية تدخل مرحلة «العصر الذهبي»

ابوظبي - سيف اليزيد - سلّط وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، اليوم الاثنين، الضوء على عمق التعاون بين واشنطن وبودابست، مشيراً إلى قوة الروابط الشخصية والعملية بين قيادتي البلدين.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة المجرية مع رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أوضح روبيو أن العلاقات بين رئيس الوزراء المجري والرئيس الأميركي دونالد ترامب تتسم بقدر كبير من التقارب والتنسيق.

من جهته، قال أوربان إن تنصيب ترامب لولاية ثانية العام الماضي شكّل نقطة انطلاق لما وصفه بـ«العصر الذهبي» في العلاقات بين الولايات المتحدة والمجر، مؤكداً مشاركته يوم الخميس المقبل في الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام» الذي أسسه ترامب، بهدف الإشراف على إعادة الإعمار وترتيبات ما بعد الحرب في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الخارجية الأميركية، تركز زيارة روبيو القصيرة إلى بودابست على تعزيز شراكة الطاقة بين البلدين.

بدوره، أشار وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو إلى أن المحادثات مع نظيره الأميركي تتناول أيضاً سبل إنهاء الأزمة الأوكرانية، لافتاً إلى أن العلاقات الثنائية مع واشنطن تشهد حالياً مرحلة ازدهار منذ تولي ترامب منصبه.