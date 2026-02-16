ترامب: تعهدات بأكثر من 5 مليارات دولار لإغاثة وإعمار غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الأحد، 15 فبراير 2026، أن الدول الأعضاء في "مجلس السلام" تعهّدت بتقديم أكثر من 5 مليارات دولار لدعم جهود الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة .

وأشار ترامب في تصريحات صحافية، إلى أن الإعلان رسميًا عن هذه التعهدات سيكون في اجتماع دول أعضاء مجلس السلام المُقرّر عقده في 19 فبراير الجاري بواشنطن.

وأوضح ترامب أن الدول المشاركة التزمت أيضًا بإرسال آلاف الأفراد للانضمام إلى قوة الاستقرار الدولية والشرطة المحلية، بهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار وضمان حياة آمنة لسكان القطاع.

وشدد الرئيس الأميركي على أهمية التزام حركة حماس بتعهدها بنزع السلاح الكامل والفوري، معتبرًا أن ذلك يشكل خطوة أساسية نحو تحقيق الاستقرار الدائم.

وأكد ترامب أن "مجلس السلام" سيصبح الهيئة الدولية الأكثر تأثيرًا في التاريخ، معربًا عن اعتزازه بترؤسه لهذه الهيئة الدولية الجديدة.

المصدر : وكالات