الفلبين: تسجيل ثورانات بركانية في فوهة بركان مايون

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل ثورانات بركانية خفيفة إلى متوسطة في فوهة بركان مايون.

وأضاف المعهد أنه تم تسجيل النشاط من الساعة السابعة و34 دقيقة مساء إلى الثامنة و35 دقيقة مساء أمس الثلاثاء مع تدفق مستمر للحمم البركانية، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأربعاء.

وتسبب بركان مايون في حدوث ثمانية زلازل بركانية و497 انهياراً صخرياً. وخلال فترة مراقبة لمدة 24 ساعة، انبعث من البركان 3217 طناً من ثاني أكسيد الكبريت. واستمر ثوران بركان مايون لمدة 43 يوماً متتالياً.