ارتفاع حصيلة هجوم في غرب أفغانستان

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة إطلاق نار في ولاية هرات في غرب أفغانستان إلى 11 قتيلا، اليوم السبت، بحسب ما أفادت السلطات المحلية، وذلك بعدما استهدف مسلحون مدنيين.

وأفاد صحافي بأن آثار الرصاص كانت واضحة في المكان.

وقال مكتب الإعلام في هرات، في بيان "سُجل مقتل 11 شخصا وجرح 8 آخرين في حادث الجمعة، ووصفت حالة اثنين من الجرحى بالحرجة".

وكانت حصيلة سابقة أعلن عنها، أمس الجمعة، أفادت بأن حصيلة القتلى بلغت سبعة أشخاص على الأقل.

وقال مصدر رسمي إن "مسلّحين مجهولي الهوية كانوا يستقلون دراجات نارية" استهدفوا مدنيين قرب قرية تقع جنوب غرب مدينة هرات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار.