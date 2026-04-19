"حزب الله" ينفي علاقته بالحادث الذي حصل مع قوات اليونيفيل

القاهرة - كتب محمد نسيم - نفى تنظيم "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، علاقته بالحادث الذي حصل مع قوات اليونيفيل في منطقة الغندورية - بنت جبيل، داعيا الى توخي الحذر في إطلاق الأحكام والمسؤوليات بشأن الحادث بانتظار تحقيقات الجيش اللبناني لمعرفة ملابسات الحادثة بالكامل.

وشدد في بيان، على استمرار التعاون بين الأهالي واليونيفيل والجيش اللبناني، مؤكداً ضرورة التنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل في تحركاتها ولا سيّما في هذه الظروف الدقيقة.

واستغرب "حزب الله" في هذا السياق المواقف التي سارعت إلى رمي الاتهامات جزافاً، " في وقت تغيب فيه هذه الجهات ولا يُسمع لها صوت عندما يعتدي العدو الإسرائيلي على قوات اليونيفيل".

