البحرين تعلن كشف "تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني"

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، الكشف عن "تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني" بالبلاد والقبض على 41 شخصا من أعضائه.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنه "بناءً على ما أسفرت عنه التحريات والتقارير الأمنية، وما أثبتته التحقيقات السابقة التي تمت بمعرفة النيابة العامة في قضايا التخابر مع جهات خارجية والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من الكشف عن تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني وفكر ’ولاية الفقيه’".

وأضافت أنه "تم القبض على 41 شخصا من التنظيم الرئيسي".

وتابعت الوزارة: "جاري استكمال الإجراءات القانونية بحقهم، في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات البحث والتحري لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في أعمال هذا التنظيم وارتكاب أعمال مخالفة للقانون".

