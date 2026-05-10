3 شهداء باستهداف سيارة على طريق ملتقى النهرين في جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - استهدفت غارة إسرائيلية، اليوم السبت، 09 مايو 2026، سيارة على طريق ملتقى النهرين- الشوف في جنوب لبنان، ما أدى الى سقوط ثلاثة شهداء كانوا داخل السيارة وفق الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

جاءت الغارة ضمن تصعيد إسرائيلي واسع شهده جنوبي لبنان خلال الساعات الماضية، شمل قصفا مدفعيا مكثفا وعمليات نسف لمنازل واشتباكات مباشرة بين قوات إسرائيلية وعناصر من "حزب الله" في بلدة البياضة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الوكالة تعرض عدة بلدات جنوبية لقصف مدفعي إسرائيلي، شمل برعشيت وصفد البطيخ وتولين والغندورية وفرون.

المصدر : عرب 48