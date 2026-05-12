ترامب يتوجه إلى الصين لعقد قمة مع شي

ابوظبي - سيف اليزيد - يغادر دونالد ترامب الولايات المتحدة الثلاثاء إلى الصين في زيارة تستغرق يومين.

وستتناول القمة نقاطاً متعددة سيتطرق إليها الرئيس الأميركي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بينها الحرب التجارية.

يُتوقع وصول ترامب مساء الأربعاء إلى بكين، حيث سيبقى حتى الجمعة. وستكون هذه أول زيارة لرئيس أميركي إلى الصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى عام 2017.

وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن رؤساء تنفيذيين لشركات أميركية كبرى سيرافقون ترامب.

ويتوقع الخبراء صدور عدد من الإعلانات التجارية خلال الزيارة.