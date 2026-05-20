بريطانيا: الإغلاق المستمر لمضيق هرمز تهديد للعالم

ابوظبي - سيف اليزيد - لندن (الاتحاد)

أكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، أمس، أن الإغلاق المستمر لمضيق هرمز يشكل تهديداً كبيراً للعالم أجمع في ظل تزايد خطر أزمة الأمن الغذائي التي تهدد العديد من الدول. وقالت كوبر في بيان صدر بالتزامن مع مؤتمر الشراكات العالمية الذي تستضيفه بريطانيا وجنوب أفريقيا في لندن، إن «استمرار إيران في إغلاق مضيق هرمز في الوقت الذي يضيق فيه الوقت المخصص للزراعة يظهر مدى حاجتنا إلى ضغط دولي عاجل لإعادة فتح المضيق وتسهيل حركة الأسمدة والوقود وتخفيف أعباء تكاليف المعيشة».

وأضافت أنه «لهذا السبب سنواصل قيادة الدعوات لفتح المضيق فوراً ومن دون قيود وسنعمل على تطوير خطط إرسال بعثة متعددة الجنسيات إلى مضيق هرمز لدعم أي اتفاق».

وأوضحت أن «هذه الأزمة تؤثر على الدول المتقدمة والنامية على حد سواء وعلى القطاعين العام والخاص وتظهر الحاجة إلى نهج جديد للشراكات العالمية لدفع عجلة التنمية الدولية ومنع الأزمات من الأساس».

وفيما يتعلق بالمؤتمر قالت كوبر إنه «يعكس نهجنا الحديث في التنمية إذ يعمل بروح الشراكة الجديدة ويبني تحالفات جديدة لبناء عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش».