تحوّل داخل القاعدة الديمقراطية الأميركية تجاه إسرائيل بسبب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - كشف استطلاع أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بالتعاون مع مركز "سيينا" للبحوث، تراجعًا غير مسبوق في تأييد الناخبين الديمقراطيين في الولايات المتحدة لتقديم مساعدات عسكرية واقتصادية لإسرائيل، في ظل الحرب المتواصلة على قطاع غزة .

وبحسب نتائج الاستطلاع، عارض 74% من الناخبين المؤيدين للحزب الديمقراطي استمرار تقديم الدعم العسكري والاقتصادي لإسرائيل، مقارنة بـ45% فقط قبل الحرب على غزة، في ما وصف بأنه أكبر تحول في المزاج السياسي داخل القاعدة الديمقراطية تجاه إسرائيل خلال السنوات الأخيرة.

واعتمد الاستطلاع على آراء ناخبين عرّفوا أنفسهم بأنهم ديمقراطيون أو مستقلون يميلون إلى الحزب الديمقراطي، إضافة إلى من صوتوا لصالح كامالا هاريس في انتخابات 2024 أو يعتزمون التصويت لمرشح ديمقراطي في انتخابات الكونغرس المقبلة عام 2026.

تعاطف متزايد مع الفلسطينيين

وأظهرت نتائج الاستطلاع ارتفاعًا واضحًا في مستوى التعاطف مع الفلسطينيين داخل القاعدة الديمقراطية؛ إذ قال 60% من المشاركين إنهم يتعاطفون أكثر مع الفلسطينيين، بينهم 41% وصفوا هذا التعاطف بأنه "قوي"، فيما قال آخرون إن تعاطفهم يأتي "إلى حد ما".

في المقابل، قال 15% فقط إنهم يتعاطفون مع إسرائيل، بينهم 6% تحدثوا عن تعاطف "قوي"، بينما أشار نحو 15% إلى أنهم يتعاطفون مع الجانبين.

وبيّنت المعطيات أن نسبة التعاطف مع الفلسطينيين بين من تزيد أعمارهم على 45 عامًا بلغت 49%، مقابل 22% فقط أعربوا عن تعاطفهم مع إسرائيل، وهي أعلى نسبة تُسجل لهذه الفئة العمرية منذ سنوات.

أما في الفئة العمرية بين 18 و44 عامًا، فقد بلغت نسبة المتعاطفين مع الفلسطينيين 74%، مقابل 7% فقط قالوا إنهم يتعاطفون مع إسرائيل.

رفض واسع لسياسات ترامب

وفي ما يتعلق بتعامل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مع "الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، عبّر نحو 90% من المستطلعين عن رفضهم لطريقة تعامله مع الملف، مقابل 5% فقط أبدوا تأييدهم لسياساته، فيما لم يحدد 5% موقفهم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أن نسبة المعارضين لسياسات ترامب بلغت 92% بين الديمقراطيين البيض، مقابل 88% بين الديمقراطيين من غير البيض، بمن فيهم السود واللاتينيون.

كما أشار نحو نصف الديمقراطيين إلى أن حزبهم "بالغ" في دعم إسرائيل؛ إذ قال 48% إن الحزب الديمقراطي كان داعمًا أكثر من اللازم لإسرائيل، بينما اعتبر 38% أن موقف الحزب كان "متوازنًا"، في حين رأى 8% أن الدعم لإسرائيل لم يكن كافيًا.

انتقادات لطريقة عرض النتائج

وتضمّن الاستطلاع أربعة أسئلة تتعلق بإسرائيل وفلسطين؛ ذُكرت فلسطين وإسرائيل معًا في سؤالين، بينما خُصص سؤالان آخران لإسرائيل فقط. كما ورد اسم إسرائيل 10 مرات في أسئلة الاستطلاع الموجهة للديمقراطيين، مقابل 6 مرات لفلسطين.

ورغم ذلك، لم تتطرق "نيويورك تايمز"، في عرضها لنتائج الاستطلاع، إلى الفجوة الكبيرة في نسب التعاطف، والتي أظهرت تفوق التعاطف مع الفلسطينيين بنسبة 60% مقابل 15% فقط لإسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن ديمقراطيين يهود قولهم إنهم يشعرون بأنهم "أصبحوا دون مأوى سياسي بشكل متزايد" داخل الحزب الديمقراطي في الفترة الأخيرة.

وأظهرت نتائج الاستطلاع أيضًا تراجعًا في تأييد الديمقراطيين للسياسات الخارجية التدخلية؛ إذ قال 56% إن على الولايات المتحدة التركيز على القضايا الداخلية بدل الانخراط الخارجي، مقارنة بـ37% فقط عبّروا عن الموقف نفسه في استطلاع مشابه أُجري عام 2024.

المصدر : عرب 48