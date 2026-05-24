ولي العهد يشارك في اتصالٍ جماعي مع الرئيس الأمريكي وقادة دول عربية وإسلامية

شارك ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في اتصالٍ جماعي جرى أمس السبت 6 ذو الحجة 1447هـ (الموافق 24 مايو 2026م) مع فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترمب، وبمشاركة كل من ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وفخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، وقائد قوات الدفاع رئيس أركان الجيش في جمهورية باكستان الإسلامية المشير عاصم منير. وتم خلال الاتصال استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية الحالية، والإعراب عن بالغ التقدير لقيادة فخامة الرئيس ترمب وحرصه على التشاور والتنسيق مع قادة المنطقة، والتنويه بجهود الوساطة التي تبذلها جمهورية باكستان الإسلامية، وبالجهود التي تبذلها دولة قطر، في سبيل التوصل لاتفاق ينهي التصعيد ويعزز أمن المنطقة واستقرارها.



