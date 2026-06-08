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إسرائيل تعلن تعرضها لهجمات بصواريخ قادمة من إيران

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إسرائيل تعلن تعرضها لهجمات بصواريخ قادمة من إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، أن صواريخ أطلقت ⁠من ​إيران ⁠باتجاه ⁠إسرائيل، مشيرا إلى أن سلاح الجو يعمل على اعتراض التهديدات.

وأوضح الجيش، في بيان "تفعيل صافرات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية، عقب رصد صواريخ تم إطلاقها من إيران".
وأضاف أن صفارات الإنذار دوت في مناطق واسعة من بينها مدن حيفا وقيسارية والخضيرة.
بعد دقائق قليلة من بيانه الأول، أصدر الجيش بيانين إضافيين، أشار فيهما إلى رصد دفعتين جديدتين من الصواريخ الإيرانية.
وأكد "اعترضت القوات الجوية حتى الآن جميع الصواريخ التي أطلقت من إيران"، مضيفا "تواصل أنظمة الدفاع الجوي تحديد التهديدات واعتراضها".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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