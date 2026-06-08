المملكة تستضيف أعمال الدورة 39 لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تستضيف المملكة أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي ينظمه مجلس الشورى والاتحاد البرلماني العربي، خلال الفترة من 24 إلى 25 ذي الحجة 1447، الموافق من 10 إلى 11 يونيو 2026 -عبر الاتصال المرئي- بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية العربية، وممثلي عدد من المنظمات.

وأكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن رعاية خادم الحرمين الشريفين لأعمال الدورة تعكس حرص قيادة المملكة على تعزيز التعاون العربي المشترك، وإبراز الدور الفاعل لأهمية التضامن العربي بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي، وما توليه المملكة من اهتمام بتحقيق التنمية والازدهار لشعوب العالم العربي.

وقال: «إن العمل العربي المشترك يمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الراهنة، ومنطلقا مهما لتوحيد المواقف وتنسيق الجهود البرلمانية؛ بما يُسهم في تعزيز الاستقرار، وحماية المصالح العربية المشتركة، وتفعيل دور البرلمانات في دعم مسارات التنمية، وترسيخ قيم الحوار والتكامل بين الدول العربية».

وأشار رئيس الشورى إلى أن مجلس الشورى يسعد بمشاركة رؤساء المجالس التشريعية العربية وممثلي عدد من المنظمات في أعمال الدورة التاسعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، متطلعا إلى أن تسهم مخرجات المؤتمر في دعم العمل البرلماني العربي المشترك، وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية بوصفها أداة فاعلة لخدمة القضايا العربية إقليميا ودوليا.