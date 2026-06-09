ولي العهد يهنئ رئيس وزراء مالطا بمناسبة إعادة انتخابه

بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، برقية تهنئة، إلى رئيس وزراء جمهورية مالطا الدكتور روبرت أبيلا، بمناسبة إعادة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية. وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لدولته، ولشعب جمهورية مالطا الصديق المزيد من التقدم والرقي.



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