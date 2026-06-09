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الإمارات: لا بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي لتسوية الأزمة الليبية

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الإمارات: لا بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي لتسوية الأزمة الليبية

ابوظبي - سيف اليزيد - طرابلس (وام)

شارك علي راشد المزروعي، سفير دولة لدى دولة ليبيا، في اجتماع الجلسة الختامية للحوار المُهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والذي عُقد في العاصمة طرابلس.
وأكد، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، دعم دولة الإمارات وتأييدها الكامل لكافة الجهود والمبادرات السياسية التي تضطلع بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مشدداً على أنه لا بديل عن الحل السياسي والدبلوماسي لتسوية الأزمة الليبية.
كما أكد أهمية أن تكون العملية السياسية بقيادة ليبية - ليبية، مشدداً على أهمية الحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها.
وأعرب عن ثقة دولة الإمارات بقدرة الأطراف الليبية على تغليب مصلحة الوطن العليا، مشيراً إلى أن الحوار البنّاء بين الأطراف الليبية يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حلول مستدامة لكافة القضايا والملفات المطروحة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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