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تعزية ملك مملكة تايلند في وفاة ابنته

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تعزية ملك مملكة تايلند في وفاة ابنته

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى ملك تايلند الملك ماها فاجيرالونجكورن في وفاة ابنته الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول.

وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: «تلقينا نبأ وفاة ابنتكم الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول، ونعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيدة ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، متمنين ألا تروا أي سوء أو مكروه».

من جانبه، بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير ، برقية عزاء ومواساة، إلى ملك تايلند لذات المناسبة، حيث قال ولي العهد: «تلقيت نبأ وفاة ابنتكم الأميرة باجراكيتيابها ماهيدول، وأعرب لجلالتكم ولأسرة الفقيدة كافة عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنيًا لكم دوام الصحة والسلامة، وألا تروا أي سوء».


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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