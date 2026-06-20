في سابقة.. تركيا تبدأ تصدير السفن الحربية

ابوظبي - سيف اليزيد - سلمت تركيا فرقاطة إلى رومانيا في حفل أقيم، اليوم السبت، في سابقة بالنسبة إلى أنقرة وفقا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال أردوغان، في حفل أقيم في إسطنبول بمشاركة نظيره الروماني نيكوسور دان "لقد صدّرت تركيا سفينة حربية إلى دولة عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لأول مرة في تاريخها".

وأضاف الرئيس التركي "مع تسليمنا الفرقاطة +كام. رومان+ إلى البحرية الرومانية، نفخر بإضافة سفينة الدورية البحرية +كوتشيسار+ إلى أسطولنا. وآمل أن تُسهم هاتان السفينتان الشقيقتان، اللتان بُنيتا في حوض بناء السفن نفسه، إسهاما كبيرا في خدمة بلدينا، وفي أمن البحر الأسود، وفي حلف شمال الأطلسي، وفي تحقيق السلام في منطقتنا".

طورت تركيا صادراتها الدفاعية تدريجا في السنوات الأخيرة، ولا سيما الطائرات المسيّرة.

وأوضح أردوغان "نحن في المرتبة الحادية عشرة بين أكبر مصدري المعدات الدفاعية في العالم"، موضحا أن تركيا "صدرت أكثر من 140 منصة بحرية إلى مناطق مختلفة من العالم"، بينما تقوم ببناء "أكثر من 50 سفينة حربية، منها أكثر من 15 سفينة مخصصة للتصدير إلى دول صديقة وحليفة".