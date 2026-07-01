5 قتلى بغارتين إسرائيليتين في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (وكالات)

قتل خمسة أشخاص بينهم طفل وأصيب عشرات بجروح في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدفت إحداهما مدينة دير البلح وسط قطاع غزة بينما استهدفت الأخرى مدينة خان يونس جنوباً، على ما أفاد الدفاع المدني ومصدر طبي.

كما نسف الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، مباني ومنشآت داخل مناطق يحتلها شمالي وجنوبي قطاع غزة، تزامناً مع إطلاق نار وقصف مدفعي، في ظل خروقات الجيش الإسرائيلي المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.

سياسياً، أفاد مسؤول في حركة حماس ومصادر مطلعة بأن وفداً قيادياً من الحركة وصل أمس إلى القاهرة لإجراء مباحثات مع الوسطاء بشأن اتفاق وقف النار ومستقبل غزة.

وقال، في بيان، إن وفد الحركة وصل للقاهرة لإجراء لقاءات مع المسؤولين المصريين والوسطاء، بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنّه سيتم استكمال بحث خريطة الطريق التي أعدها الممثل الأعلى لمجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، بالتعاون مع الوسطاء، للمرحلة الثانية من الاتفاق.