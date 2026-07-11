هجوم صاروخي يستهدف العاصمة الأوكرانية كييف

ابوظبي - سيف اليزيد - أسفر هجوم صاروخي روسي استهدف العاصمة الأوكرانية كييف عن إصابة ستة أشخاص، اليوم، السبت.

وكتب تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية في كييف، على تليغرام "ارتفع عدد المصابين في العاصمة إلى ستة".

وكان تكاتشينكو قد أكد في وقت سابق أن روسيا "تشن هجوما صاروخيا على العاصمة"، داعيا السكان إلى "البقاء في أماكن آمنة".

وسمع في كييف دوي موجتين من الانفجارات في الساعات الأولى من السبت، حيث انطلقت صافرات الإنذار بعد دقائق من الانفجار الأول.

وجاءت هذه الهجمات بعد يوم من شن أوكرانيا ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت مصافي نفط في جنوب روسيا.