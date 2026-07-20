تحالف إسلامي أممي لمكافحة تمويل الإرهاب

دشّن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، برنامج التدريب القانوني في مجال محاربة تمويل الإرهاب (دليل)، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCCT)، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء، وبمشاركة 25 متدربًا من دولة فلسطين وجمهورية تشاد.

تعزيز التعاون

يمثل البرنامج، الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 23 يوليو الجاري، خطوة جديدة في مسار الشراكة الإستراتيجية بين التحالف والأمم المتحدة؛ لتعزيز المنظومة القانونية الدولية في مواجهة تمويل الإرهاب، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية، وتطوير قدراتها وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

وفي كلمته خلال افتتاح البرنامج، أكد اللواء المغيدي أن بناء القدرات القانونية يشكل خط الدفاع الأول في مواجهة جرائم تمويل الإرهاب، مشيرًا إلى أن تطوير التشريعات، ورفع كفاءة الجهات العدلية والأمنية، وتعزيز التعاون الدولي، تمثل عناصر رئيسة لحرمان التنظيمات الإرهابية من مصادر تمويلها وتجفيف مواردها.

وأوضح أن التحالف يواصل تنفيذ برامجه النوعية بالشراكة مع المنظمات الدولية والدول الأعضاء، انطلاقًا من رؤيته الهادفة إلى توحيد الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، وبناء القدرات الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات والمعارف، بما يواكب التحديات الأمنية المتغيرة، ويرفع جاهزية المؤسسات الوطنية للتعامل مع الجرائم المرتبطة بتمويل الإرهاب بكفاءة وفاعلية.

أفضل الممارسات

يهدف البرنامج إلى تنمية القدرات القانونية والمؤسسية والعملياتية للعاملين في جهات إنفاذ القانون، ووحدات التحريات المالية، والنيابات العامة، والجهات المختصة، بما يعزز قدرتهم على كشف جرائم تمويل الإرهاب، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها وفق الالتزامات الدولية وأفضل الممارسات، ويركز على تطوير الأطر القانونية الوطنية، وتعزيز تطبيق الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF)، إلى جانب دعم آليات التعاون الدولي، بما يشمل المساعدة القانونية المتبادلة، وتسليم المطلوبين، والتحقيقات المشتركة، وتبادل المعلومات.

نخبة من الخبراء

يتضمن البرنامج سلسلة من الجلسات التخصصية التي تتناول الأطر القانونية الوطنية والدولية لمحاربة تمويل الإرهاب، ومنهجيات التحقيق المالي، وآليات تتبع التدفقات المالية غير المشروعة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية والدولية، إضافة إلى استعراض أبرز التجارب والممارسات الدولية الناجحة في هذا المجال.

ويشارك في تقديم البرنامج نخبة من الخبراء الدوليين من منظومة الأمم المتحدة، هم: رئيسة برنامج محاربة تمويل الإرهاب فرانس لومونييه، ومسؤول إدارة برنامج محاربة تمويل الإرهاب كمال أنور، ومستشار برنامج محاربة تمويل الإرهاب في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هانز فان فورين، ومستشار برنامج محاربة تمويل الإرهاب الدكتور يحيى عرفة.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج ضمن المبادرات الإستراتيجية التي ينفذها التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب لبناء قدرات الدول الأعضاء في مجالاته الأربعة (الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والعسكري)، بما يعزز جاهزية المؤسسات الوطنية، ويطور منظومات العمل المؤسسي، ويرسخ الشراكات الدولية الفاعلة؛ دعمًا للجهود الرامية إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.