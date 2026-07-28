50 شخصًا على الأقل نقلوا إلى المستشفيات إثر الزلزال في اليابان

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - أعلن التلفزيون الرسمي الياباني، عن نقل خمسين شخصًا على الأقل إلى المستشفيات إثر الزلزال الشديد الذي ضرب جنوب غرب البلاد، اليوم الثلاثاء.كما أفاد عن انهيار 12 منزلًا بينها أربعة لا يزال أشخاص عالقين تحت أنقاضها.ضرب زلزال بقوة 7,1 درجات جنوب اليابان، اليوم الثلاثاء، وفق هيئة الأرصاد الجوية اليابانية التي أصدرت إنذارا من خطر حدوث تسونامي.ووصلت شدة الزلزال إلى الدرجة السابعة، وهي الأعلى على سلّم شيندو الياباني للزلازل، بحسب الوكالة.