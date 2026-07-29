اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين تتواصل بالضفة

ابوظبي - سيف اليزيد - نابلس (الاتحاد)

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 3 منازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشنت حملات اعتقال طالت أكثر من 21 مواطناً، فيما أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 77 فلسطينياً، بينهم 18 طفلاً، على أيدي القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة منذ مطلع عام 2026.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في بيان، إن القتلى سقطوا حتى السبت الماضي، في ظل تصاعد أعمال العنف وتوسع اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي.

وأضاف أنه وثق أكثر من 1330 حادثة تورط فيها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام، أسفرت عن سقوط ضحايا وإلحاق أضرار بممتلكات الفلسطينيين.

وأعرب عن قلق بالغ إزاء تصاعد أعمال العنف في أنحاء الضفة الغربية خلال الأيام الأخيرة بسبب توسع اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي.

وأوضح أنه منذ الخميس الماضي قُتل ما لا يقل عن 8 فلسطينيين، بينهم طفل، فيما أُحرقت أو خُربت منازل ومساجد وأشجار ومنشآت زراعية، ودُمّر بعضها بالكامل، كما أُجبرت 10 عائلات فلسطينية على الأقل على النزوح بسبب موجة العنف الأخيرة.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية شددت كذلك القيود المفروضة على حركة الفلسطينيين، ووصولهم إلى مختلف مناطق الضفة، ما حال دون تمكن آلاف الأشخاص من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الطبية الطارئة ومصادر كسب الرزق. وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية ودولية، إن الجنود الإسرائيليين يغضون الطرف عن اعتداءات المستوطنين، بل يشاركون فيها.

في الأثناء، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 3 منازل فلسطينية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وشنت حملات اعتقال طالت أكثر من 33 فلسطينياً، بعد أن دهمت بيوتهم وقامت بتفتيشها، في حين واصل المستوطنون شن هجماتهم ضد الفلسطينيين.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» أن قوات الاحتلال هدمت منزلين في قرية دير رازح جنوب غرب بلدة دورا، جنوب غرب الخليل، مشيرة إلى أن جرافات الاحتلال شرعت بعملية الهدم، دون أن تسمح للمواطنين بإخراج ممتلكاتهم من المنزلين المستهدفين.

وأفادت بأن قوات الاحتلال هدمت منزلاً في قرية شقبا غرب رام الله، لافتة إلى أنه بهدم المنازل الثلاثة، أمس، ترتفع حصيلة عمليات الهدم التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ الاثنين، إلى أكثر من 13 منزلاً وثلاث منشآت في محافظات القدس ورام الله وجنين.

وفي السياق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي ولليوم الثاني على التوالي، حملة اعتقالات واسعة طالت ما لا يقل عن 33 فلسطينياً من مدن ومحافظات الضفة الغربية.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة طولكرم وبلداتها 20 فلسطينياً بينهم امرأة، كما اعتقلت فلسطينياً عقب اعتداء مستوطنين عليه في بلدة عقربا جنوب نابلس، إضافة لـ 8 آخرين من محافظة نابلس، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين من محافظة قلقيلية.