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الجيش الأميركي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران

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الجيش الأميركي يعلن انتهاء أحدث جولة من الضربات ضد إيران

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم ، اكتمال موجة واسعة من الضربات الجوية ضد أهداف في إيران.

وقالت "سنتكوم" في بيان عبر منصة "إكس"ان قوات القيادة المركزية الأميركية أنهت بنجاح موجة واسعة من الضربات ضد إيران ردًا على محاولات الهجوم الصاروخي الذي استهدف في 28 يوليو القوات الأميركية في المنطقة​​​.

وأضاف البيان أنه تم قصف عشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، بما في ذلك مراكز القيادة العسكرية، ومنشآت الصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع المراقبة والدفاع الساحلي، والقدرات البحرية، وهدفت الضربات إلى تقليص التهديدات التي تمثلها إيران ووكلاؤها ضد القوات الأميركية، وحركة الشحن التجاري، والدول المجاورة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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