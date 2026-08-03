الخارجية الأمريكية تحث رعاياها على مغادرة الشرق الأوسط وتُحذر من رد إيراني

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعت وزارة الخارجية الأمريكية، كافة رعاياها في منطقة الشرق الأوسط إلى توخي أعلى درجات الحذر والحيطة، والتفكير جلياً في مغادرة المنطقة أو الاستعداد الفوري لذلك في حال حدوث أي تصعيد عسكري محتمل.

وحثت الخارجية الأمريكية المواطنين الموجودين خارج الشرق الأوسط على إعادة النظر في خطط سفرهم إلى المنطقة، معربة عن تحذيرها من احتمالية إغلاق المجالات الجوية وحدوث اضطرابات واسعة في حركة السفر.

وأشارت الوزارة في تحذيراتها إلى أن إيران والمجموعات الموالية لها قد تستهدف مصالح أو رعايا أمريكيين في أنحاء متفرقة من العالم، مما يستدعي الجاهزية الكاملة لمواجهة أي تطورات طارئة.

المصدر : وكالات