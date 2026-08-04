إسبانيا: 72 ألف مهاجر دخلوا سبتة عاد منهم 70 ألفًا إلى المغرب

الدمام في الثلاثاء 4 أغسطس 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - أعلن وزير الداخلية الإسباني الثلاثاء، أن ما لا يقل عن 72 ألف مهاجر دخلوا جيب سبتة الإسباني بطريقة غير نظامية الأسبوع الماضي، وأن 70 ألفاً منهم عادوا فعلا إلى المغرب.

وتحدثت الحكومة الإسبانية في وقت سابق عن 50 ألف مهاجر دخلوا إسبانيا بطريقة غير نظامية، لافتة الى أن "معظمهم" عاد إلى المغرب.

وارتفعت حصيلة ضحايا العبور غير النظامي لعشرات الآلاف من المهاجرين إلى جيب سبتة إلى 75 قتيلا، بحسب ما قال مسؤولون الثلاثاء.

وأكدت بعثة الحكومة الإسبانية في سبتة الحصيلة لوكالة فرانس برس، بعدما أدى عبور آلاف المهاجرين من المغرب إلى سبتة في 30 يوليو إلى مصرع العشرات غرقا أثناء محاولتهم السباحة حول حاجز نقطة العبور في البحر الأبيض المتوسط.