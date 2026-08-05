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تسرب كيميائي يودي بحياة 3 أشخاص داخل مصنع في الهند

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واس - نيودلهي 0 تبليغ

تسرب كيميائي يودي بحياة 3 أشخاص داخل مصنع في الهند

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:09 مساءً كتب شريف احمد - أدى تسرب كيميائي داخل أحد المصانع بالمنطقة الصناعية كاديشور-باديالا بمنطقة يادجير في الهند، إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.
وأوضحت الشرطة الهندية أن المؤشرات الأولية تشير إلى تسرب مادة كيميائية داخل المصنع في وقت مبكر من صباح اليوم، مما تسبب في اختناق العمال الذين كانوا على رأس العمل، مشيرةً إلى أنه تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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