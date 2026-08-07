قتلى بإطلاق نار في مدرسة بتايلاند

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الشرطة التايلاندية أن ثلاثة مدرسين وثلاثة طلاب لقوا حتفهم خلال إطلاق نار في مدرسة خارج العاصمة بانكوك، فيما أصيب منفذ الهجوم.

وقال ترايرونج بيوبان، المتحدث باسم الشرطة الملكية لوكالة أسوشيتد برس إن إطلاق النار وقع في مدرسة ديبسيرين نونثابوري في إقليم نونثابوري شمال العاصمة الوطنية.

وقال لاحقا للقناة الثالثة الإخبارية إنه تم نقل مطلق النار إلى المستشفى في حالة خطيرة وأصيب 15 آخرون، اثنان في حالة حرجة.

وأضاف أنه لا يزال يتم التحقيق لمعرفة الدافع وراء الهجوم.

وقدم رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول تعازيه وقال إنه أمر المسؤولين المعنيين برعاية الضحايا.