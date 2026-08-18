نفذت القوات المسلحة اليمنية 133 عملية عسكرية ضد قدرات وعناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية خلال الـ24 ساعة الماضية. وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، العقيد ماجد عبدالله النزيلي، إن القوات استخدمت الراجمات والمدفعية والطيران المسيّر لاستهداف وتدمير مصادر التهديد. وأوضح أن العمليات نُفذت بمشاركة وحدات الجيش المتمركزة على خطوط التماس.



كانت هذه تفاصيل خبر القوات المسلحة اليمنية تنفذ 133 عملية عسكرية ضد ميليشيا الحوثي خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.