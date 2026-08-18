وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره العراقي

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد محمد حسين.

وجرى خلال الاتصال بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التشاور والتنسيق حيال القضايا الإقليمية، إضافة إلى مناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.