"حريق هوك" يخلف دماراً واسعاً في نيفادا الأميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أحرز رجال الإطفاء الذين يكافحون حريق غابات سريع الانتشار في ولاية نيفادا الأميركية تقدما، بعدما تمكنوا من احتواء 27% من الحريق، وفقا للسلطات.

ووفقا للتقييمات الأولية، دمر ما يعرف باسم "حريق هوك" في منطقة جبلية على أطراف مدينة رينو 32 منزلا وألحق أضرارا بستة منازل أخرى. وحذر قائد فرق الإطفاء ريتشارد إدواردز من أن هذه الأرقام مرشحة للارتفاع.

وانتشر الحريق بسرعة منذ يوم السبت، والتهم في أحدث تطورات امتداده أكثر من 6 آلاف هكتار. وقالت السلطات إن سبعة أشخاص، بينهم ثلاثة من رجال الإطفاء، أصيبوا بجروح.

وفي ذروة الحريق، صدرت أوامر بإجلاء نحو 42 ألف شخص، بينما طلب من 45 ألفا آخرين الاستعداد لمغادرة منازلهم إذا لزم الأمر. وبحلول يوم الاثنين، كانت أوامر الإجلاء تشمل نحو 23 ألفا من السكان.

وقال رجال الإطفاء إن الحريق نجم عن فعل بشري، من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكانت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات اندلاعه.