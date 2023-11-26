شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية لجميع الأجانب الذين دخلوا المملكة قبل هذا التاريخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الجنسية السعودية هي حلم الكثير من المقيمين في السعودية، نظراً للمميزات الكثيرة التي يحصل عليها حاملها، والخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطن السعودي، بالإضافة إلى أن الجنسية السعودية تعد من أقوى الجنسيات في العالم، ويحتل الجواز السعودي المرتبة 61 عالمياً، ويمكن لحامله دخول 85 دولة بدون تأشيرة مسبقة، أو من خلال تأشيرة عند الوصول، أو بترخيص سفر إلكتروني، وقد وضعت المملكة العديد من الشروط والضوابط للحصول على الجنسية السعودية، ومؤخراً أصدر العاهل السعودي الملك سلمان، أمر ملكي بمنح الجنسية السعودية للأجانب الذين دخلوا السعودية خلال فترة زمنية معينة تم توضيحها في التوجيه الملكي الذي سوف نتعرف على تفاصيله في هذا المقال.

المؤهلين للحصول على الجنسية :

نص المرسوم الملكي على أن هناك فئات معينة يمكنهم الحصول على الجنسية السعودية، إذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة، وهم كالتالي:

1- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.

2 – الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية والمقيمون فيها عام 1332_1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 1345/3/22 ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

3ـ – من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 1345/3/22 ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.

تعديل قانون التجنيس في السعودية

كما أوضح هذا المرسوم تعديل جديداً على منح هذا الجنسية المشرعه في بداية هذا العام 2023 ، لمن تتحقق فيهم هذه الشروط.

وينص المرسوم على ” تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية عبر “إحلال عبارة بأمر من رئيس مجلس الوزراء” الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود بناءً على اقتراح وزير الداخلية، محل عبارة “بقرار من وزير الداخلية”.

هذا وكانت المادة الثامنة من نظام الجنسية السعودية كانت تنص قبل التعديل على أنه يجوز منح الجنسية السعودية بقرار من وزير الداخلية، لمن ولد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت الشروط المطلوبة”.

شروط الحصول على الجنسية السعودية

• يجب أن يكون المتقدم للحصول على الجنسية السعودية بلغ سن الرشد.

• تقديم شهادة حسن السير والسلوك في السعودية، حيث لا يمكن التقدم بالحصول على الجنسية لمن هم على ذمة قضايا ومن قاموا بارتكاب مخالفات قانونية.

• لا يتم قبول من دخل السجن لمدة 6 أشهر.

•يمكن لكل من حصل على الإقامة الدائمة في السعودية لمدة 5 سنوات، التقدم بالحصول على الجنسية السعودية.

• يجب تقديم الأوراق الثبوتية التي تدل أنه على رأس عمل دائم بشكل قانوني ودائم بالمملكة.

شروط تجنيس الجاليات العربية بالسعودية

أكد نظام التجنيس السعودي في التعديلات الجديدة، أنه يحق للجاليات العرب التي تعيش في السعودية، أن تقدم بالحصول على الجنسية السعودية، حيث توجد العديد من الشروط للحصول على الجنسية خاصة للجالية العربية المقيمة في المملكة.

وهذه هي شروط الحصول على الجنسية السعودية للجاليات العربية في المملكة:

• أن لا تقل مدة إقامة المتقدم من الجنسية العربية عن خمس سنوات بالمملكة.

• إثبات دخله الشهري الشرعي والقانوني عبر الأوراق الثبوتية الموثقة.

• يجب أن يتمتع المتقدم على الجنسية السعودية بحسن السير والسلوك.

• عدم وجود أي أمراض عصبية أو عقلية لدى المتقدم بالحصول على الجنسية السعودية.

شروط الحصول على الجنسية السعودية للأجانب

شروط يضعها نظام التجنيس بالمملكة العربية السعودية، من أجل الحصول على الجنسية بالنسبة للأجنبي المقيم في المملكة، حيث يمكن لأي أجنبي الحصول على هذه الجنسية ولكن بعد توافر بعض الشروط التي يجب أن تتحقق.

وهذه هي شروط نظام التجنيس بالنسبة لجميع الأجانب الراغبين بالتقدم للحصول على الجنسية السعودية:

– يجب أن لا يقل عمر الأجنبي الذي يريد التقدم للجنسية السعودية عن 21 عاماً أو سن الرشد.

– يجب أن لا يعاني من أي أمراض عصبية أو نفسية وعقلية.

– إثبات مشروعية إقامته النظامية بالمملكة بما لا يقل عن 5 سنوات.

– القيام بتقديم شهادة حسن السير والسلوك وأن لا يكون على ذمة قضايا أخلاقية.

شروط الحصول على الجنسية السعودية للزوجة الأجنبية

كثير ما نجد مواطن سعودي متزوج من أجنبية أو من جالية عربية، فهل لها الحق بالحصول على الجنسية السعودية في نظام التجنيس الجديد؟

هذا هو السؤال الدائم الذي يتردد بين المواطنين السعوديين الذين يتزوجون من أجنبيات من كافة الجنسيات في العالم، حيث يمكنهن الحصول على الجنسية السعودية لأنها متزوجة من مواطن سعودي بشرط التقدم بالطبع للحصول على الجنسية وبعد توافر شروط الحصول على الجنسية السعودية بالنسبة للمرأة والزوجة الأجنبية.

هذه هي أهم شروط الحصول على جنسية المرأة المتزوجة من مواطن سعودي:

• يجب استمرارية الزواج بالطبع بين المواطن السعودي والزوجة الأجنبية.

• استمرار الزواج على الأقل لمدة 10 سنوات أو أكثر بين الزوج السعودي والزوجة الأجنبية.

• يعتمد نظام الحصول على الجنسية السعودية للمرأة المتزوجة من سعودي على النقاط، حيث يجب الحصول على نقاط كافية لا تقل عن 17 نقطة.

• تُحسب النقاط السابقة للحصول على الجنسية من خلال: مكان ولادة الزوجة وجنسيتها الأصلية – القرابة – مدة الإقامة بالمملكة العربية السعودية – المؤهلات الدراسية.

• يجب أن تكون الزوجة الأجنبية مقيمة إقامة دائمة مع زوجها في المملكة.

• من أهم الشروط لتجنيس المرأة المتزوجة من سعودي، تنازلها عن جنسيتها الأصلية.

• تقديم شهادة حسن سير وسلوك، وعدم اتهامها في أي قضية داخل أو خارج السعودية.

شروط الحصول على الجنسية السعودية للمواليد

هل يمكن للمواليد الحصول على الجنسية السعودية وهل توجد أي شروط لهم من أجل ذلك؟؟

في الحقيقة لا توجد شروط للحصول على الجنسية السعودية بالنسبة للمواليد، مجرد ميلادهم من أب سعودي سواء كان الميلاد في داخل السعودية أو خارجها يحصل على الجنسية السعودية دون أي شروط إضافية أو أوراق ثبوتية غير شهادة الميلاد السعودية.

كيفية التقديم للحصول على الجنسية السعودية

بعد توافر شروط الحصول على الجنسية السعودية حسب نظام التجنيس السعودي، يمكن للراغب بالحصول على هذه الجنسية التقدم إلكترونياً عبر منصة أبشر الأفراد، ثم اتباع الخطوات التالية:

– يجب تسجيل الدخول عبر اسم المستخدم وكلمة المرور.

– بعد تسجيل الدخول، يتم اختيار الخدمات الإلكترونية.

– اختيار خدماتي.

– الضغط على حجز موعد.

– يجب حجز موعد مع كتابة البيانات وتحديد تاريخ مناسب لحجز موعد في إدارة الأحوال المدنية التابع لها المقيم الراغب بالحصول على الجنسية السعودية.

– كتابة أسباب حجز موعد تقديم في الأحوال المدنية.

– بعد حجز الموعد الإلكتروني، يجب الذهاب إلى مكتب الأحوال المدنية وتقديم جميع الأوراق الثبوتية التي طلبتها الأحوال المدنية من أجل الحصول على الجنسية السعودية، وذلك في الموعد الذي تم منحه إلكترونيا عبر الخطوات السابقة..