الغارديان: قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل تختبر ادعاء الغرب بالتفوق الأخلاقي وتجرده من مصداقيته

المنامة - ياسر ابراهيم - اعتبرت صحيفة الغارديان بأن قضية جنوب افريقيا ضد الاحتلال كشفت بأن إسرائيل ليست وحدها التي تخضع للمحاكمة مشيرة إلى أن جنوب أفريقيا تختبر ادعاء الغرب بالتفوق الأخلاقي، فقد قيل لمؤيدي فلسطين منذ فترة طويلة أن موقفهم هامشي. ولكن هذه القضية تمنحهم الشرعية ـ وتختبر حدود حقوق الإنسان.



ونشرت الصحيفة البريطانية مقالا لكاتبة العمود نسرين مالك قالت فيه بأن الأمر لم يستغرق سوى ما يزيد قليلاً عن ست ساعات من الجدل القانوني، لكن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية كان لها عقود من التاريخ تؤثر عليها. فقد تناولت التفاصيل الهجوم الإسرائيلي على غزة، لكن القضية في جوهرها كانت تتعلق بشيء أوسع: وهو سد الفجوة بين الواقع الفلسطيني وكيف تصفه القوى السياسية المهيمنة.



ومنذ أسابيع، امتد الغضب من الأحداث في غزة إلى الشوارع في جميع أنحاء أوروبا. ومع ذلك، فقد تم تجاهل هذا الغضب، أو رفضه، أو حظره ، أو التشهير به من قبل القادة السياسيين. إن التأييد الشعبي لوقف إطلاق النار، والذي يبلغ الآن أكثر من 70% في المملكة المتحدة، لا ينعكس في مواقف الحكومة أو المعارضة. وعلى الصعيد العالمي، فإن إدانة العنف من جانب منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وحتى البابا لم تترجم بعد إلى إجراءات ذات معنى من جانب القادة السياسيين.



وعرقلت الولايات المتحدة قرارا للأمم المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار . حتى لغة الاحتجاج تم تحليلها قانونيًا لجعلها إشكالية أو جاهلة؛ وقد اتُهم المتظاهرون بـ "تحويل" الصراع إلى "نظرية أكاديمية عصرية"، وهو الشغل الحديث المتساهل "لليساريين والأكاديميين".



ويعتقد وزير الخارجية، ديفيد كاميرون، أنه لا ينبغي لنا أن "نثرثر" بتهمة الإبادة الجماعية. كل هذا يعكس ما قيل لمؤيدي فلسطين لسنوات: إن موقفكم هامشي. فهو لا يقوم على دليل أو أخلاقيات، بل على التحيز والتطرف و(مؤخرًا) على "اليقظة". وبعبارة أخرى، فإنه يراد القول بأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني معقد، ومن الأفضل تركه للكبار.



وكان هذا الموقف يرتكز دائمًا على حقيقة أنه حتى لو كان الدعم لفلسطين شعبيًا، فإنه لم يكن قويًا. ونادرا ما انتقلت من الشوارع إلى قاعات السلطة، وعندما حدث ذلك، كان من الممكن دائما حجب أو تشتيت مثل هذه المشاعر .



وبإعرابها عن إدانتها لإسرائيل، تعد أيرلندا، المستعمرة السابقة، واحدة من الدول القليلة التي انفصلت عن المحيط الإنجليزي. لقد تم تصويرها، كما كان متوقعاً، باعتبارها طرفاً ناشزاً، و" حلقة ضعيفة " في سلسلة من الإجماع، وعضواً آخر في الرتب الوضيعة التي لا يتعين عليها أن تتحمل المسؤولية الكبيرة التي تأتي مع القوة العظمى.



وقد تحدى التقديم المقدم إلى محكمة العدل الدولية هذه الصورة سواء في المظهر أو في الجوهر. من المهم سماع الأشياء التي لم يتم أخذها على محمل الجد بما فيه الكفاية والتي تم توضيحها في المسرح الذي يتناسب مع خطورتها.



من المهم أن هذه الأشياء، التي حققت فيها وسائل الإعلام، وأبلغت عنها منظمات حقوق الإنسان ورواها الفلسطينيون على الأرض، تم جمعها وإدراجها في عنوان واحد: 6000 قنبلة أسبوعيًا في الأسابيع الثلاثة الأولى من الصراع؛ تم نشر 2000 رطل من القنابل 200 مرة على الأقل ؛ 85% من سكان غزة نزحوا؛ 93% من السكان يواجهون أزمة مستويات الجوع.



ومن المهم أن تكون هذه الادعاءات مرتبطة باتفاقيات جنيف وقانون حقوق الإنسان. ومن المهم أن يتم التحدث بها في إطار رسمي، ضمن إطار قانوني، ينطق بها المحامون ويستمع إليها القضاة. وحتى الطقوس الرصينة وتصميم التدرجات في الإجراءات كانت بمثابة نوع من المباركة. والنتيجة الإجمالية هي التأكيد على منح حقوق الناس في غزة .



وبهذا المعنى، لا يهم ما هو الحكم النهائي بقدر ما يهم أن القضية قد أقيمت في المقام الأول. يمكنك الاتفاق أو الاختلاف حول ما إذا كانت العقبة القانونية للإبادة الجماعية قد تم تجاوزها (أو ما إذا كان الأمر مهمًا، إذا تجاهلت إسرائيل وحلفاؤها ذلك على أي حال)، ولكن في تقديم مذكرة تعترف بخطورة الأحداث. وقد ترقى تلك الأحداث إلى مستوى الإبادة الجماعية - وقد تم تقديم ما يكفي لتوضيح أن الاستجابة الدولية كانت قاصرة بشكل مثير للصدمة.



وليس هذا هو التحدي الوحيد الذي يواجه النظام الدولي والذي جعل من الصعب للغاية التحقق من صحة المطالبات الفلسطينية. حيث تُظهِر قضية محكمة العدل الدولية كيف أن المنطق الغربي بدأ يضعف وأن قدرته على الإقناع تتضاءل في عالم متعدد الأقطاب.



إن أهمية حقيقة أن الدولة التي ترفع هذه القضية هي جنوب أفريقيا - وهي رمز ويلات الاستعمار والاستيطان والفصل العنصري - لا يمكن أن تغيب عن بال أحد. إنه يرمز إلى ظلم عنصري واسع النطاق، وهو أمر خام وحديث للغاية بحيث لا يمكن رفضه باعتباره تاريخًا قديمًا. في شخصية نيلسون مانديلا، هناك مثال مثير للوضوح الأخلاقي الذي لا يعيقه الاضطهاد. وليس من المستغرب أن يأتي الدعم المعرب عنه لجنوب أفريقيا بالكامل من بلدان في الجنوب العالمي.



قد تميل إلى رفض الأمر برمته باعتباره تمثيلاً. ولكن ما هو السرد السياسي الناجح على وجه التحديد إن لم يكن أسر الخيال وإثارة الإحباط؟ هناك تجربة، منسوجة في حدود هذه البلدان وذكرياتها وسياساتها المعاصرة، للاحتلال الاستعماري واختلالات ما بعد الاستعمار التي تجعل من فلسطين قضية جامعة، وهي قضية تتماشى مع الاستياء من المصالح الغربية المهيمنة التي تخدم قلة من الناس وتتوقع أن يسقط البقية في أيديهم. خط.



رفضت ناميبيا دعم ألمانيا لإسرائيل في محكمة العدل الدولية، في إشارة إلى تصرفات ألمانيا في ناميبيا التي ارتكبت "أول إبادة جماعية في القرن العشرين"، وهي جريمة "لم تكفر عنها بالكامل بعد".



وقد تم بالفعل التعبير عن هذه التجارب. عندما غزت روسيا أوكرانيا، لم تدن الدول الأفريقية هذا العدوان بشكل عالمي. وقد اندلع الخطاب المناهض لأوروبا في أعقاب الانقلابات في المستعمرات الفرنسية السابقة في القارة. هذه ليست "نظرية عصرية" - إنها مجرد اتجاه فعلي.



إن هذه القضية المرفوعة أمام المحكمة ترمز إلى مواجهة أوسع نطاقاً يبدو أنها تتساءل، من داخل نفس المؤسسات التي أنشأتها، عما إذا كانت البنية التحتية لحقوق الإنسان هذه حقيقية، أو أنها مجرد مسرح يقام لخدمة نظام طبقي دولي ما .



سيتم رفض القضية، بطبيعة الحال، كما حدث بالفعل، بقوة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وغيرها. ولكن هناك تكلفة باهظة تترتب على رفض المفاهيم والعمليات التي تدعم شرعية مطالبة هذه البلدان بالسلطة الأخلاقية.



ومن الأهمية بمكان أن هذه السلطة الأخلاقية هي السبب وراء تعيين أنفسهم أوصياء شرفاء على السياسة الخارجية العالمية، حيث يتم حماية الضعفاء واعتقال العدوانيين. لقد وضع الصراع هؤلاء الحلفاء في موقف يسمح لهم بتقويض أنظمتهم أو تجاهلها، مما يؤدي إلى فقدان مصداقيتهم.



عندما تكون على الجانب الخطأ من الأمين العام للأمم المتحدة، والعديد من منظمات حقوق الإنسان، وتعترض على تقديم طلب إلى محكمة عالمية قمت بالتوقيع عليها (وفي حالة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، المحكمة التي أنشأتها ) ، فأنت تقوم بتفكيك منزلك بنفس الأدوات التي بنته.



لقد شعرت بالإحباط عندما استمعت إلى ريشي سناك وهو يبرر الغارات الجوية على الحوثيين في اليمن على أساس "انتهاكات القانون الدولي" وضمان عدم قدرة الأطراف على "التصرف مع الإفلات من العقاب" - وهو نوع اللغة التي تروق وتشير إلى المعايير التي يتم قصفها في غزة. لم يبدو الأمر أجوفًا أبدًا.



وقال ممثل جنوب أفريقيا في بيانه الافتتاحي في لاهاي: "إن سمعة القانون الدولي في حد ذاتها أصبحت على المحك". لكن إسرائيل وحلفائها هم الذين يعرضون تلك السمعة للخطر.



ومن خلال القيام بذلك، فقد استفزوا الرياح الجيوسياسية المتغيرة التي جعلت من الصعب على نحو متزايد الحصول على الموافقة على الأجندات السياسية الغربية بالقوة أو التهديد أو التقصير. ومن خلال إنشاء مثل هذه النقطة المحورية لهذا التحول، أوضحت القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا أنه ربما يكون أولئك الذين يعرقلون محاولات إنهاء الضائقة الشديدة في غزة هم الذين يتخذون الموقف الهامشي.

المصدر: الغارديان- ترجمة يمن شباب نت