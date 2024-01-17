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عدن - ياسمين التهامي - تحذير شديد اللهجة من المرور السعودي .. يٌحدث هذه الغرامة ويحذر اصحاب المركبات لا تهاون

يُعتبر قطع الإشارة المرورية من أخطر المخالفات التي تؤثر سلبًا على السلامة المرورية هذا السلوك لا يُشكل خطرًا فقط على قائدي السيارات، بل يُعرض حياة المشاة للخطر أيضًا. يؤدي قطع الإشارة إلى تفاقم مشكلة الزحام المروري، مما يزيد من احتمالية وقوع الحوادث.

عقوبات قطع الإشارة ردع وتوعية

تُعتبر العقوبات المفروضة على مخالفات قطع الإشارة في السعودية أداة فعالة لتعزيز الانضباط المروري وحماية المجتمع. تسعى الأجهزة المختصة في المملكة لتطبيق هذه العقوبات بشكل صارم، وذلك لترسيخ ثقافة احترام قوانين المرور والتأكيد على أهمية السلامة على الطرق.تفاصيل الغرامات المفروضة

قطع الإشارة الحمراء مرة واحدة: 3000 ريال سعودي.

قطع الإشارة الحمراء أكثر من مرة: 6000 ريال سعودي.

كسر الإشارة تحت تأثير الكحول: 5000 إلى 10000 ريال سعودي.

قطع الإشارة الصفراء: 500 إلى 900 ريال سعودي.

يتم رصد هذه المخالفات عبر كاميرات المراقبة المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة، بالإضافة إلى الدوريات المرورية المستمرة، مما يضمن تطبيق القانون بكفاءة عالية.العواقب الإضافية لمخالفة قوانين المرور

إلى جانب الغرامات المالية، قد يواجه المخالفون عقوبات أخرى مثل الحجز المؤقت لرخصة القيادة أو إيقافها مؤقتًا. في حالات الخطورة البالغة، قد يصل الأمر إلى سحب رخصة القيادة نهائيًا هذه الإجراءات تُظهر جدية الحكومة السعودية في التعامل مع المخالفات المرورية وتعزيز مبدأ السلامة للجميع.

خطوات تقديم الاعتراض عبر منصة أبشرالدخول إلى منصة أبشر: ابدأ بالوصول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

تسجيل الدخول: اختر “أبشر أفراد” وقم بإدخال بياناتك مثل اسم المستخدم، كلمة المرور، ورقم الهوية.

إدخال رمز التحقق: يُطلب منك إدخال رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.

التوجه للخدمات الإلكترونية: اختر “الخدمات الإلكترونية” من القائمة.

اختيار الاعتراض على المخالفات: من الخدمات المتاحة، اختر “الاعتراضات على المخالفات المرورية”.

تحديد المخالفة وتقديم الاعتراض: اضغط على “اعتراض”، واختر المخالفة المراد الاعتراض عليها، ثم أدخل تفاصيل الاعتراض.

الموافقة على الشروط: اقرأ الشروط والأحكام ثم اضغط “موافق”.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

زيارة منصة أبشر: ادخل إلى منصة أبشر الرسمية.

تسجيل الدخول: اختر “أبشر أفراد” وأدخل بياناتك للدخول.

إدخال رمز التحقق: أدخل رمز التحقق المُرسل إلى هاتفك.

الذهاب إلى الخدمات الإلكترونية: اختر “الخدمات الإلكترونية” ثم “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.

إدخال البيانات والتأكيد: أدخل البيانات المطلوبة ثم اضغط “تأكيد” لرؤية المعلومات المتعلقة بالمخالفات المرورية.شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

وجود حساب على منصة أبشر: يجب أن يكون لدى المتقدم بالاعتراض حساب فعال على منصة أبشر.

المهلة الزمنية: يجب تقديم الاعتراض خلال 30 يومًا من تاريخ إصدار المخالفة.

الاعتراض لمرة واحدة: يُسمح بتقديم الاعتراض مرة واحدة فقط لكل مخالفة.

دفع المخالفات بعد الرفض: في حال رفض الاعتراض، يجب دفع المخالفة فورًا لتجنب تراكم الغرامات.

نظام ساهر: يتم تقديم الاعتراض عبر نظام ساهر الإلكتروني.

عدم الاعتراض على المخالفات المدفوعة: لا يمكن تقديم الاعتراض على المخالفات التي تم دفعها مسبقًا.