تقارير طبية الكترونية.. شروط أردنية جديدة لدخول المرضى اليمنيين أراضيها (وثيقة)

المنامة - ياسر ابراهيم - فرضت المملكة الأردنية شروطًا جديدة لدخول المرضى اليمنيين الذين يقصدون الأردن للعلاج اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت وثيقة رسمية، وجهها سفير اليمن لدى الأردن جلال فقيره، إلى الخطوط الجوية اليمنية بضرورة حصول المرضى المتوجهين إلى الأردن على تقارير طبية إلكترونية، أنشأتها الحكومة الأردنية بالتعاون مع السفارة اليمنية هناك لقبول التقارير.

وبحسب الوثيقة التي أرسلها جلال فقيرة السفير اليمني في عمّان، إلى الخطوط الجوية أنشأ الطرفان نافذة تدعى "جيت واي" على الإنترنت كمصدر وحيد للحصول على تقارير طبية تتيح السفر إلى الأردن عبرها، مع ضرورة مطابقة QR الكيو آر على أي وثيقة.

وقالت الوثيقة إن القرار يفترض أن يدخل حيز التنفيذ من تاريخ الرسالة بناء على توصية من اجتماع مشترك بين السفارة ومسؤولين أردنيين أواخر نوفمبر الماضي.

ويقصد آلاف المرضى اليمنيين الأدرن للعلاج نتيجة سوء الخدمات الطبية في اليمن.