الحوثيون يقولون إنهم استهدفوا بصواريخ بحرية سفينة أمريكية في خليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت جماعة الحوثي، في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة، عن استهداف سفينة "كيم رينجر" الأمريكية في خليج عدن، مؤكدة أنها أصابتها بشكل مباشر.

وفي بيان رسمي لها، قالت جماعة الحوثي، إن هذا الاستهداف يأتي ردا على الاعتداءات الأمريكية والبريطانية لليمن ونصرة للشعب الفلسطيني، متوعدة بأن الرد "قادم لا محاله"، وفقا لما نشرته وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الجماعة بصنعاء.

وكانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد قالت في وقت سابق الخميس، إنها تلقت تقريراً عن حادث جديد على بعد 115 ميلا بحريا جنوب شرق عدن، جنوب اليمن.

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت مساء الأربعاء الماضي، استهداف سفينة "جينكو بيكاردي" الأمريكية في خليجِ عدن بعددٍ منَ الصواريخ البحرية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة قد كانت أعلنت يوم الاربعاء، إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وهو ما اعتبرته الجماعة خدمة لإسرائيل في مواصلة قتل أبناء الشعب الفلسطيني دون أي رد أو مضايقة، وفقا لوسائل إعلامها.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، إن الضربات التي يشنها الجيش الأميركي ضد الحوثيين في اليمن "سوف تستمر"، لكنه اعترف بأنها "لم توقف بعد الهجمات التي يشنها المسلحون على سفن في البحر الأحمر".