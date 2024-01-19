ضمن مساعيها لخنق المدينة مجدداً.. مليشيا الحوثي تشن هجوماً واسعاً على مواقع قوات الجيش غربي تعز

شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، هجوماً وصف بالأعنف على مواقع قوات الجيش في الجبهة الغربية لمدينة تعز (جنوب غرب اليمن) وذلك ضمن مساعيها لتشديد الحصار على المدينة.



وقال المركز الإعلامي لمحور تعز في بيان في وقت متأخر من مساء أمس، إن مليشيا الحوثي الإرهابية شنت هجوماً هو الأعنف على مواقعه في (وادي حنش ومدرات ومقدمة المطار القديم) في الجبهة الغربية للمدينة.



وأضاف أن قوات الجيش تصدت للهجوم بعد معارك عنيفة قُتل فيها ثلاثة من عناصر المليشيا وجرح آخرون، فضلاً عن تكبيدها خسائر في العتاد.



وأوضح البيان أن مليشيا الحوثي عمدت خلال الأيام الأخيرة إلى تكثيف هجماتها المصحوبة بالقصف المدفعي وبالطيران المُسيّر على مواقع الجيش في الجبهة الغربية بهدف قطع الشريان الوحيد للمدينة وإطباق الحصار عليها مرة أخرى.



وفي تقريره عن العمليات العسكرية خلال الأسبوع الثاني من الشهر الجاري، أكد محور تعز العسكري في بيان منفصل، أن قوات الجيش تمكنت من إحباط أربع محاولات تسلل وهجومية خلال الأسبوع في جبهات الأحطوب بمقبنة (الريف الغربي)، وجبهة الصرمين (شرق المدينة)، وجبهة الحمد (شمال شرق المدينة)، ووادي حنش ومدرات والمطار القديم (غرب المدينة).



وأشار إلى أن المليشيا كثفت خلال الفترة من استهداف مواقع الجيش بقذائف الهاون والطيران المسير وركزت القصف على الجبهة الشمالية وجبهة الأحطوب مقبنة والضباب ووادي حذران بالضباب ومحيط جبل هان.



يُشار إلى أن مليشيا الحوثي الإرهابية التي تحاصر مدينة تعز منذ تسع سنوات، تشن بين الفينة والأخرى عمليات هجومية في الجبهات الغربية المحيطة بالمدينة في محاولات يائسة لقطع خط الضباب الشريان الوحيد المؤدي إلى المدينة.

