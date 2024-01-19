تقرير أممي: مقتل وإصابة 161 مدنياً جراء حوادث الألغام في محافظة الحديدة خلال العام 2023

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف تقرير أممي حديث عن مقتل وإصالة 161 مدنياً جراء حوادث الألغام ومتفجرات مخلفات الحرب في محافظة الحديدة خلال العام الماضي 2023م.



وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها"، في تقرير لها، الخميس، إن انفجارات الألغام والمتفجرات من مخلفات الحرب أوقعت 161 ضحية مدنية بين قتيل وجريح في محافظة الحديدة خلال العام الماضي.



وأضافت أن عدد القتلى المدنيين بسبب انفجارات الألغام والمتفجرات في المحافظة بلغ 71 شخصاً خلال الفترة، فيما بلغ عدد الجرحى 90 شخصاً.



وأشار البيان التوضيحي للمنظمة الأممية الى أن أغلب الضحايا من الرجال بنسبة (57) بالمئة، والأطفال (37%)، ثم النساء (6%).



وبحسب الإحصائية الأممية فإن شهر ديسمبر الماضي سجل أدنى إحصائية ضحايا في العام بواقع سبع حالات (قتيلان)، و(5 جرحى)، فيما كان شهر يناير 2023م أكثر الأشهر دموية مع تسجيل 23 ضحية توزعت بين (6 قتلى)، و(17 جريحاً).



وتعد محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تضرراً بالألغام الحوثية التي تتسبب بمقتل وإصابة المئات كل عام حسب التقارير الحقوقية والأممية.



