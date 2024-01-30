شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف رد نائب أمير منطقة مكة على مواطن شكا له عدم وصول المياه لقريته في محافظة الليث!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف رد نائب أمير منطقة مكة على مواطن شكا له عدم وصول المياه لقريته في محافظة الليث!!