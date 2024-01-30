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شاهد كيف رد نائب أمير منطقة مكة على مواطن شكا له عدم وصول المياه لقريته في محافظة الليث!!

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عدن - ياسمين التهامي - شاهد كيف رد نائب أمير منطقة مكة على مواطن شكا له عدم وصول المياه لقريته في محافظة الليث!!

استجاب نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير ” سعود بن مشعل بن عبدالعزيز ” ، لشكوى أحد المواطنين الذي التقاه خلال زيارته لمحافظة الليث ، وأمر بحل مشكلة المياه في قريته .

 

والتقى الأمير “سعود بن مشعل ” خلال زيارته لمحافظة الليث بالمواطنين لمناقشة مشاكلهم .

 

 

 

وقال أحد المواطنين للأمير : أننا في قرية ” طفيل ” أكبر قرية جنوب الليث وبها 10 آلاف منزل معدومة من جميع الخدمات ولا تصل إليها مياه وأرسلنا شكاوي و برقيات كثيرة .وتابع المواطن : محطة التحلية تبعد عن القرية 15 كيلو متر ، والقرية لا توجد بها نظافة ولا أسفلت ومشوهة للبصر .

 

على الفور نقل الأمير شكوى المواطن لمسؤول شركة المياه ، قائلا :” سجل عندك قرية طفيل لحل مشكلة المياه .https://twitter.com/AmlShihata?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1751714161627656350%7Ctwgr%5Ef6f5e8596a2cc46841332a2038ebc22e479387e3%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fg-get.net%2F75513%2F

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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