الحكومة اليمنية: مليشيا الحوثي تستغل مأساة الشعب الفلسطيني لحشد المقاتلين والأموال وتوجيهها لقتل اليمنيين

المنامة - ياسر ابراهيم - جددت الحكومة اليمنية، التأكيد على أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، تستغل مأساة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة من قبل الكيان الصهيوني، لحشد المقاتلين وجمع الأموال وتوجيهها لقتل اليمنيين.



وقال وزير الإعلام معمر الإرياني، إن "التصعيد الواسع لمليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، في جبهات (تعز، شبوة، الجوف، صعدة)، خلال 48 ساعة الماضية، في ظل عمليات التحشيد المتواصلة للمقاتلين والعربات والأسلحة والذخائر في مختلف الجبهات، يؤكد استثمارها التعاطف الشعبي مع مأساة الشعب الفلسطيني لحشد المقاتلين وجمع الأموال، وتوجيه تلك الامكانات للتصعيد القتالي وقصف المدن والقرى وقتل اليمنيين".



وأضاف في بيان له على منصة إكس "كشفت مصادر محلية عن قيام مليشيا الحوثي بدفع تعزيزات كبيرة باتجاه محافظتي (مأرب، شبوة)، وأن تلك التعزيزات مرت من نقيل نهم في طريقها إلى جبهة العلم شرق محافظة الجوف، بالتزامن مع تصعيد المعارك في مختلف جبهات المحافظة، إضافة إلى الدفع بتعزيزات أخرى مرت من قانية بمحافظة البيضاء في طريقها إلى جبهات جنوب مأرب وبيحان".



وتابع "وفي محافظة شبوة، شنت مليشيا الحوثي هجوما مباغتا على مواقع ألوية العمالقة بمديريتي حريب وبيحان جنوب محافظة مأرب، تم التصدي له وإلحاق خسائر فادحة بها، كما صد الجيش الوطني هجوماً شنته ميليشيا الحوثي باتجاه سلسلة جبال "رشاحة" الاستراتيجية في مديرية البقع بمحافظة صعدة وكبدتها خسائر في الأرواح والعتاد، وفي محافظة الجوف شنت مليشيا الحوثي هجوم واسع على امتداد جبهات "الأجاشر، الأبتر، طيبة الاسم، اليتمة، الغريميل" تم التصدي له وافشاله".



وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بتكريس الجهود لدعم مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وفرض سيطرتها على كامل الأراضي اليمنية، والشروع في تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة إرهابية" وادراجهم في قوائم الإرهاب الدولية، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية.



وفي وقت سابق، أمس الاثنين، أكد وزير الخارجية، أحمد بن مبارك خلال لقائه بسفراء الاتحاد الأوروبي ودول الخمس دائمة العضوية، أن استخدام مليشيات الحوثي لأمن البحر الأحمر "لأغراض دعائية لا تمت بصلة لنصرة الاشقاء في غزة إنما يخدم أجندة إيران وسياستها التوسعية في المنطقة".



وجدد بن مبارك موقف الحكومة اليمنية المبدئي الداعم لقضية فلسطين العادلة وإدانتها بأشد العبارات للجرائم والانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، ومنعه لوصول المساعدات الإنسانية للقطاع، ومطالبتها بالضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.



وطالب وزير الخارجية، بتطبيق مقاربة فعالة للتعامل مع مليشيات الحوثي وشراكة كاملة مع الحكومة اليمنية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

