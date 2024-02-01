شكرا لبحثكم عن خبر مدير عام حصوين يطلع على الصعوبات التي تواجه فرع المؤسسة العامة للمياه بالمديرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

اطلع مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر عبدالله الأسد، اليوم الأربعاء على الصعوبات التي تواجه فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمديرية، وأسباب انقطاع الخدمة عن منازل المواطنين.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مع مدير فرع مؤسسة المياه الأستاذ محفوظ سالم خبور الذي قدم شرحاً عن أسباب تراجع الخدمة أهمها: شحة الوقود المخصص لتشغيل مولدات الضخ، وكذا الأضرار التي لحقت بخطوط الإسالة والشبكات الداخلية نتيجة الإعصار تيج، إضافة إلى تعثر تنفيذ مشروع ربط آبار حقل فيشع.

وكان الشيخ ياسر الأسد في مستهل اللقاء رحب بمدير ومسؤولي فرع المؤسسة العامة لمياه المديرية، مثمناً جهودهم الجبارة في سبيل إعادة الخدمة ومبادراتهم التي نجحت في إصلاح أضرار الإعصار في عدد من آبار المشروع وخطوط وشبكات التوزيع، وقال: إن السلطة المحلية بالمديرية ستعمل مع الجهات المعنية بالمحافظة من أجل استئناف العمل في مشروع ربط حقل فيشع، وتوفير الوقود اللازم للتشغيل بما يضمن عودة المياه لمنازل المواطنين، وذلك في إطار خطة عملها الجديدة لتجاوز آثار الدمار الناجم عن العاصفة المدارية على مختلف القطاعات الخدمية.