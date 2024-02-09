شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة "جبارة" ذكرت في القرآن الكريم في لتنظيف القولون من السموم المتراكمة من سنين وتخف بطنك في 3 أيام فقط والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - مشروب قوي ذكر في القرآن الكريم في لتنظيف القولون من السموم المتراكمة من سنين وتخف بطنك في 3 أيام فقط .. تعرف على عليه
يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل صحية مع القولون منها الانتفاخات ا الإمساك او غيرها من الاضطرابات، وأسهل حل لجميع مشاكل القولون هي تنظيف القولون بشكل منتظم وذلك للتخلص من أي بكتيريا غير مفيدة موجودة في القولون، ولإزالة أي بقايا متراكمة في القولون من الطعام، وهناك العديد من المشروبات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتنظيف القولون بشكل أمن ولها فاعلية كبيرة، لذلك سنقدم خلال هذا المقال أفضل هذه المشروبات، وكيفية تجهيزها بأسهل طريقة. أفضل مشروبات تنظيف القولون هناك العديد من المشروبات الطبيعية التي تعمل على تنظيف وتطهير القولون، ومن أفضل هذه المشروبات: – مشروب خل التفاح والقرفة والعسل، حيث انه لخل التفاح قدرة على تنظيف القولون، والتخلص من الإمساك، وإزالة أي بكتيريا غير مفيدة في القولون، ويتم إضافة معلقة من القرفة الي كوب من الماء ويوضع على النار حتى يغلي، ويضاف اليه معلقة من خل التفاح، ومعلقة من العسل الأبيض، ويتم شرب هذا الخليط يوميًا.
مشروب الزنجبيل والقرنفل، القرنفل من المواد المضادة للبكتيريا والتي تعمل على تطهير القولون وإزالة أي اثار متراكمة من الأطعمة في القولون، كما يساعد في التخلص من عسر الهضم، ويعزز من الجهاز الهضمي، ويتم غلي كل من القرنفل، والزنجبيل ويوضع عليهم سكر حسب الرغبة.
شروب العسل والماء الدافئ يتم إضافة معلقة من العسل الأبيض على كوب من الماء الدافئ ويقلب جيدًا خطوات الحفاظ على صحة القولون تناول الفواكه والخضروات بشكل كبير خلال اليوم وذلك للاستفادة من الالياف الي تعمل على التخلص من الإمساك. شرب الماء لتجنب الجفاف الذي يعد سبب أساسي للامساك. تجنب الاكلات التي تسبب انتفاخ القولون مثل العدس والفول وغيره.