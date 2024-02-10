سنتكوم: الجنرال "كوريلا" ناقش مع قادة عسكريين في السعودية والبحرين الهجمات الحوثية بالبحر الأحمر

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الجيش الأمريكي، أن قائد القيادة المركزية (سنتكوم) عقد مباحثات مع قادة عسكريين في السعودية والبحرين، وناقش معهم الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، خلال جولة له في المنطقة أواخر الشهر الفائت.



وأضافت في بيان لها، الجمعة أنه، في الفترة من 29 يناير إلى 1 فبراير، سافر الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، إلى المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين للقاء الشركاء الرئيسيين.



وفي الشأن اليمني، أكد البيان، أن الجنرال كوريلا، التقى بالفريق أول فياض بن حامد الرويلي، رئيس الأركان العامة الملكية السعودية، وغيره من كبار القادة العسكريين لمناقشة المخاوف المتبادلة بشأن أنشطة الحوثيين الأخيرة في منطقة البحر الأحمر.



كما التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية، ـ خلال الزيارة إلى المنطقة ـ بقائد قوات الدفاع البحرينية المشير خليفة بن أحمد آل خليفة، التي تشارك بلاده في عملية "حارس الازدهار"، وشكر البحرينيين على دعمهم للجهود المتعددة الجنسيات لاستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر.



ومنذ نوفمبر الماضي تشن جماعة الحوثي المدعومة من إيران هجمات بمسيرات وصواريخ على سفن شحن أثناء إبحارها في البحر الأحمر وباب المندب قبالة سواحل اليمن، وتقول إنها نصرة لغزة التي تتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأثرت تلك الهجمات سلبا على حركة الشحن والتجارة وسلاسل الإمداد العالمية.



ورداً على ذلك يشن تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، منذ 12 يناير الماضي، غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن.

