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عدن - ياسمين التهامي - سعر كيس البصل يصل اليوم إلى رقم تاريخي.. تعرف على السبب الحقيقي لإرتفاع سعر البصل في السعودية

تشهد أسعار البصل في المملكة العربية السعودية ارتفاع كبير وغير مسبوق، حيث وصل سعر كيس البصل في سوق “عتيقة” بالرياض خلال الساعات الماضية إلى 100 ريال، وتتفاوت أسعار الأكياس ذوي الحجم المتوسط ما بين أربعون وخمسون ريالاً فيما يبلغ ثمن الصغير خمسة وعشرين ريالاً.

أما في مدينة جدة فقد وصل سعر كيلوا البصل الأحمر إلى 14,95 ريال سعودي، وكيلوا البصل الأحمر الهندي 9,98 ريال، أما البصل الأمريكي فقد وصل سعر الكيلوا 6 ريال سعودي، أما البصل الأبيض الهندي فقد استقر سعر الكيلوا عند سعر 5,5 ريال سعودي.مزارع يشرح أسباب ارتفاع سعر البصل في السعودية

عبر مجموعة من تجار الجملة عن استيائهم بسبب الارتفاع الجنوني لأسعار البصل، مع شح في وجوده.

وأرجع التجار أن سبب هذا الارتفاع هو قلة المعروض مع زيادة قي الطلب، وذلك نتيجة لعدم قدرة البصل المحلي على تغطية السوق.

وأشار بعضهم أنه لم سعد. هناك إستيراد للبصل من مصر، وأما عن البصل اليمني فيتم استيراده يوتيرة متقطعة، مؤكدين أن أزمة الأسعار باتت عالمية، ليست في المملكة فقط.فيما أكد المزارع فواز داوود أن الأسباب تعود إلى أن الدول المصدرة للبصل أوقفت تصديره، وهناك عزوف من المزارعين المحليين عن زراعته لعدة عوامل.

وتابع أن تلك العوامل تتلخص في: أن البصل يحتاج فترة طويلة قبل أن يتم جمعه، تصل لـ 6 أشهر، بالإضافة إلى المشقة في جنيه، واحتياجه لكمية مياه غزيرة، مع الأسمدة الكثيرة، مما يزيد من تكلفة الإنتاج.

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إرتفاع أسعار البصل عالمياُتشهد الأسواق العالمية، بما في ذلك السعودية ودول الخليج، ارتفاعًا مستمرًا في أسعار البصل منذ منتصف عام 2022، حيث وصل متوسط سعر الكيلو الواحد للبصل في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الحالي إلى 1.70 دولار (6.40 ريال سعودي)، وهي زيادة قدرت بأكثر من 60% على المستوى العالمي.

ووفقاً للتقارير الزراعية الأوروبية يتوقع أن تستمر الزيادة في أسعار البصل حتى منتصف 2024 بنسبة 30% عن مستواها الحالي في جميع دول العالم، بما في ذلك الدول الرئيسة المنتجة للبصل في آسيا وأوروبا.وبلغت إيرادات سوق البصل العالمي 76.13 مليار دولار أمريكي قبل نهاية العام الجاري، ومن المتوقع أن يشهد هذا السوق نموًا سنويًا بنسبة 7.52% حتى عام 2028.

وظهرت أزمة البصل على الصعيد العالمي منذ منتصف شهر فبراير الماضي، نتيجة للظروف الجوية القاسية والأزمة الروسية – الأوكرانية، إلى جانب حظر عديد من الدول المنتجة التصدير للتصدّي لارتفاع أسعار الغذاء.وأعلنت الهند، وهي أحد أكبر مصدّري البصل في العالم، فرض ضريبة قدرها 40% على تصدير هذه السلعة حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى ذلك، أعلنت مصر في سبتمبر الماضي منع تصدير البصل المصري خارج البلاد، وبدأ القرار سريانه منذ شهر أكتوبر الماضي.

ووفقًا لبيانات موقع تتبع الأسعار العالمي (GlobalProductPrices)، بلغ سعر الكيلو الواحد للبصل في السعودية حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي 4.99 ريال، وهو أقل من المتوسط العالمي البالغ 6.40 ريال.وسجّلت بورتوريكو أعلى سعر في العالم، حيث بلغ سعر الكيلو الواحد للبصل نحو 19.30 ريال، تليها اليابان بـ 18.6 ريال، وثالثًا هونغ كونغ بـ 16 ريالاً، وأقل دول العالم في أسعار البصل هي كازاخستان، حيث بلغ فيها سعر الكيلو الواحد للبصل ما يعادل ريالاً واحداً فقط، وكذلك روسيا وأذربيجان حيث تبلغ الأسعار نحو 1.32 ريال للكيلو.