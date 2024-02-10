شكرا لقرائتكم خبر عن "أقسم بالله نزل وزني 20 كيلو بدون رجيم".. فتاة سعودية تكشف عن وصفة جهنمية جبارة لإزالة الكرش المتدلي وإنقاص الوزن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مواطنة سعودية في مقطع فيديو متداول عبر منصة "إكس"، عن طريقة سهلة استخدمها لنقص وزنه من 95 كيلو إلى 75 كيلو جرام وفاجأ الجميع.

وقالت إن الموضوع سهل وبسيط ولا يوجد به أي صعوبة، حيث أوضح أنه اتبع نظامًا وهو الابتعاد عن السكريات والمخبوزات.

وأضافت: هم حاجتين بس وقفوهم حتى لو بالتدريج ويمكن تناول أي شيء، أول شيء الابتعاد عن السكريات، يجب أن تكون المشروبات بدون سكر حتى السكر الدايت الذي يعتبر سم قاتل.

وأشارت إلى أن الشيء الثاني هو الابتعاد عن المخبوزات والمعجنات والتميس، معلقًة: خبز التميس يعتبر شيء خطأ ودخيل عندنا، معلقًا: وباقي المأكولات يمكن تناولها، سواء شاورما أو بروست.

وأوضحت أن المخبوزات والسكريات، يجب الابتعاد عنهم بالتدريج وليس في يوم وليلة، قائلًا: بعدها ما تصير تبغاها أو تشتهيها، والمسألة تكون داخلية والأمراض لن تصيبك مجرد أن ينقص وزنك.